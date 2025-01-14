"مصر تُشارك".. القنوات الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد

كتب_ محمد عبدالهادي:

تترقب الجماهير انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 التي ستُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة 6 منتخبات عربية هي: مصر، البحرين، قطر، الجزائر، تونس والكويت.

ويتنافس 32 منتخبًا في هذه النسخة، مقسمين على 8 مجموعات، على أن يتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة للدور الرئيسي، حيث يتم تقسيم المتأهلين إلى 4 مجموعات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويستعرض مصراوي القنوات الناقلة لمباريات البطولة ومنها:

الوطنية التونسية (التردد: 10796)

الكويت الرياضية (التردد: 11055)

أون تايم سبورتس (التردد: 12604)

قنوات الكأس الرياضية

ويمكن كذلك متابعة المباريات عبر الإنترنت من خلال المواقع الرسمية لهذه القنوات، بالإضافة إلى منصاتها على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي.

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