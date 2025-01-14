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"3 أندية بينهم مصري".. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن رحيل عبدالله السعيد عن الزمالك

01:51 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد لحظة تنفيذ ركلة الجزاء
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    عبدالله السعيد
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كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن مستقبل عبدالله السعيد مع الزمالك، وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل عدم حصوله على مستحقاته حتى الآن.

قال سيف زاهر خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عندنا معلومة في مستجدات مصير، عبدالله السعيد مع الزمالك، أن وكيل اللاعب أبلغ إدارة الأبيض أن السعيد لديه عرضين للرحيل في الفترة الحالية".

أضاف: "الوكيل أكد أن العرض الأول من أحد الأندية في الدوري القطري، والآخر من نادي في الدوري العراقي، وإنه في انتظار عرض من النادي المصري".

وأكمل: "الوكيل أخبر مسئولي الزمالك، أن عبدالله السعيد لم يحصل حتى الآن سوى مكافآت المباريات بينما لم يستلم مستحقاته المالية المتأخرة".

وتابع: "وكيل اللاعب شدد على أن لا أحد يمكنه الجزم ببقاء اللاعبين في الفريق في ظل الوضع الحالي، وأنه لا يوجد لاعب يمكن الاعتماد على استمراره في الفريق بشكل مؤكد، خاصة في ظل عصر الاحتراف الذي يشهد تغيرات مستمرة في صفقات الأندية".

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