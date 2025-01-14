"ما أُثير مجرد أقاويل".. إبراهيم حسن يكشف سبب الاجتماع مع هاني أبو ريدة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدير المنتخب الوطني، إبراهيم حسن، عن سبب الجلسة التي جمعته وشقيقه حسام حسن مع رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة مساء أمس الإثنين.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 عقب الجلسة، إن ما أُثير عن وجود خلافات بينهما وهاني أبو ريدة مجرد أقاويل:"أبو ريدة بصفته رئيس اتحاد الكرة تولى الإشراف على المنتخب ولم تكن هناك خلافات من الأساس ولم نقابله منذ فترة طويلة".

وأوضح مدير المنتخب الوطني أن الجلسة تصب في صالح الفترة المقبلة للمنتخب:"جميعنا نعمل لمصلحة المنتخب وتحدثنا عن المعسكرات السابقة للمنتخب وعدم كفاية الوقت وبعد المسافة كذلك من ستاد القاهرة وأرى أن إشراف هاني أبو ريدةعلى المنتخب الأول أمر طبيعي، لأنه سيمنع المنتخب من التعامل مع أكثر من شخص في تفاصيل ونقط معينة وحاسمة للمنتخب".

وأتم حسن تصريحاته بالتنويه إلى أن المنتخب الأول يختلف عن منتخبات الناشئين؛ إذ أن الأخير قد يتولى الإشراف عليه أكثر من شخص.

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