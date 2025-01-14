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بعثة طائرة الزمالك تصل قطر للمشاركة في البطولة العربية

12:51 م الثلاثاء 14 يناير 2025

فريق طائرة الزمالك

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كتب- محمد خيري:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى مطار الدوحة بقطر، استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير الجاري.

ويتولى رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الأبيض في قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

ويبدأ "طائرة الزمالك" مشواره في البطولة بمواجهة السيب العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبل على صالة قطر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

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