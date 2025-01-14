"وجدنا هذا الشخص مغشيا عليه".. المدير الرياضي لبيراميدز يكشف لحظات الرعب على الطائرة

كتب- محمد خيري:

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، لحظات الرعب، التي عاشها بعثة الفريق، خلال رحلة أنجولا الماضية، في مواجهة ساجرادا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "عشنا وقتا صعبا، بعد ساعة من الإقلاع بدأت أشعر بألم في الأذن وصداع شديد جدًا وبدأت اسأل الناس اللي معايا في الطائرة، وجدت أن الكل يشعر بنفس الإحساس، وعرفنا أن الضغط عالي جدا".

وأضاف: "قائد الطائرة بدأ في تقليل الارتفاع والنزول إلى حد ما للتقليل من الضغط، والبعض تأثر بشدة مما حدث".

أكمل: "وجدنا أحد العاملين في السوشيال ميديا لدى النادي ساقط على الأرض وفي حالة إغماء، وبفضل مجهودات الدكتور، استفاق من الإغماء ولكن حالته كانت صعبة جدًا".

وأوضح: "تحدثنا من قائد الطائرة وطالبنا بضرورة الهبوط لأن هناك شخص معنا يحتاج للذهاب إلى المستشفى، وخلال المحادثات كان هناك مطبات جوية قوية جدا، وكل هذا أدى إلى فقدان التوازن ووجدت نفسي ساقطا على الأرض وكذلك المُضيفة، عشنا لحظات من الرعب في الجو".

وتابع: "عند العودة إلى أنجولا، الجميع كان بخير، والإسعاف نقلت الشخص الذي كانت حالته صعبة، وتم عمل الإسعافات الأولية معه".

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