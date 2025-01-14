تنازل عن 20 مليون.. مصراوي ينشر التفاصيل المالية لعقد "الجزيري" الجديد مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

تقرر أن ينتظم التونسي، سيف الجزيري، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء أزمته.

وانقطع سيف الجزيري، عن تدريبات الزمالك في الأيام الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، منذ بداية الموسم، بجانب عدم توثيق عقده الجديد مع النادي.

وأوضح مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن سيف الجزيري، اتفق مع حسين لبيب رئيس النادي، على جدولة مستحقاته المتأخرة، وتم الاتفاق أيضا على تخفيض راتبه فى العقد الجديد.

أضاف المصدر، أن عقد اللاعب الذي لم يفعل كان بإجمالي مليون و400 ألف دولار، حيث يحصل في الموسم الأول على 650 ألف دولار، والموسم الثاني على 750 ألف دولار.

وأتم المصدر، أن الاتفاق الجديد أن العقد يكون بمبلغ مليون دولار فقط 500 ألف دولار لكل موسم، وهو ما يعني تنازل اللاعب على 400 ألف دولار، حوالي 20 مليون جنيه مصري، وسوف يتم توثيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، واستمرار للاعب رفقة الأبيض لمدة موسمين مقبلين.

اقرأ أيضا:

"الأمر أصبح غريب".. نجم الأهلي السابق يكشف تسبب كولر في إصابة أشرف داري