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"ربنا استجاب".. رد ناري من شبانة بشأن دعاء مشجع زملكاوي على إمام عاشور أمام الكعبة

10:44 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف الثاني
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يحتفل بالهاترك
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور
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كتب- محمد خيري:

تعجب الإعلامي محمد شبانة، من قيام أحد مشجعي نادي الزمالك، بالدعاء على إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من أمام الكعبة.

وقال شبانة، في برنامجه على قناة "etc": "رأيت فيديو لمشجع زملكاوي يقف أمام الكعبة ويدعي على إمام عاشور، ومشير الفيديو على صفحته، وبيقول لو كنت تقصد الزمالك باحتفال البالونة ربنا ينتقم منك، ولو بتحتفل مع بنتك ربنا يباركلك فيها ويكرمك".

وتابع: "مشهد غريب أمام الكعبة وشغفك بالزمالك ومحاولة انتقامك من إمام عاشور، أن تتذكر اللاعب أمام بيت ربنا".

وأكمل:" الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية، وضعت صورة إمام عاشور، مع نجوم العالم هذا الأسبوع، ودعوة مشجع الزمالك استجابت وربنا كرم اللاعب، وتم وضع صورته في صفحة كأس العالم عقب الفيديو بيوم، وأنا لو من إمام أوجه الشكر للمشجع".

وواصل:" قصة بالونة إمام عاشور أخدت وقت كبير، والبعض يطالب الميديا بتجاهل بعض الأمور، وعدم إلقاء الضوء عليها، ولكن دور الميديا نقل كل ما يدور للمشجع".

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شبانة محمد شبانة إمام عاشور ادعاء المشجع الزملكاوي الأهلي أخبار الأهلي
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