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"الأمر أصبح غريب".. نجم الأهلي السابق يكشف تسبب كولر في إصابة أشرف داري

10:30 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

مارسيل كولر

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كتب- محمد خيري:

وجه عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، مشددا على أنه يجب أن يعيد المدرب حساباته وتفكيره خلال الفترة المقبلة مع المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: "كولر عليه أن يُعيد حساباته مع الأهلي من جديد لأنه من الواضح أنه خارج عن تركيزه في بعض المباريات وأصبح يخرج بتصريحات غير مفهومة على الإطلاق خاصة عن الصفقات".

وأضاف: "إصابة المغربي أشرف داري الأخيرة مسؤولية كولر، بسبب زياد الأحمال، والإصابات الكثيرة في صفوف الأهلي عليها علامات استفهام والأمر أصبح غريب للغاية".

كولر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أشرف داري
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