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كهربا يفاجئ أمح الدولي في عيد ميلاده (فيديو)

05:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (5)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (3)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (1)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (7)
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    كهربا يحتفل بعيد ميلاد أمح الدولي (6)
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حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على مفجأة أمح الدولي "صديق اللاعبين" في عيد ميلاده.

وذهب كهربا لأمح الدولي الذي كان في غرفته بالمستشفى، وحمل لاعب الأهلي "تورتة" في يده مفاجئا صديقه بالغناء.

الجدير بالذكر أن أمح الدولي "صديق اللاعبين" كان قد تعرض لإصابة بكسر في الفقرتين 11 و12 بالعمود الفقري.

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