كهربا يفاجئ أمح الدولي في عيد ميلاده (فيديو)

"أخويا وكل حاجة في الدنيا".. 11 صورة من احتفال مؤمن زكريا بعيد ميلاد نجله

حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على مفجأة أمح الدولي "صديق اللاعبين" في عيد ميلاده.

وذهب كهربا لأمح الدولي الذي كان في غرفته بالمستشفى، وحمل لاعب الأهلي "تورتة" في يده مفاجئا صديقه بالغناء.

الجدير بالذكر أن أمح الدولي "صديق اللاعبين" كان قد تعرض لإصابة بكسر في الفقرتين 11 و12 بالعمود الفقري.

اقرأ أيضًا:

من المقاولون إلي ليفربول.. مسيرة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

خطيبة حسام عبدالمجيد تهنئ سيد نيمار بعد عقد قرانه