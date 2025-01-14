ستوري كرة القدم.. خناقة ثلاثي بيراميدز.. الحضري مع الأساطير.. تهنئة انتهاء أزمة الجزيري

"على أنغام يا ليالي".. زوجة الجزيري تعلق على انتهاء أزمته مع الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أسامة جلال لاعب الفريق الكروي بنادي بيراميدز مقطع فيديو لخناقة طريفة بينه وبين رمضان صبحي ومروان حمدي، كما شارك فرجاني ساسي نجم الزمالك الأسبق متابعيه، بصورة من جلسته مع نجوم منتخب تونس.

على الجانب الآخر، نشر عصام الحضري حارس منتخب مصر والأهلي الأسبق، ستوري من مشاركته في مباراة أساطير الشارقة مع نجوم كرة القدم العالميين.

فيما أعاد عمر الساعي نجم الأهلي نشر صورته من مران الأحمر اليوم.

وشارك عبدالله السعيد لاعب الزمالك، متابعيه بصورة من ظهوره بنيو لوك جديد، فيما نشر التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفارس الأبيض جانب من تهنئة المتابعين له بانتهاء أزمته الأخيرة مع الزمالك.

واحتفل سيد نيمار لاعب البنك الأهلي بعقد قرانه بصورة ورسالة رومانسية إلى زوجته.

وأخيراً نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي صورة من إعلانه الجديد، عبر ستوري الإنستجرام.

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