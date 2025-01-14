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إمام عاشور يوجّه رسالة خاصة لمدربه والأخير يعلق

01:26 ص الثلاثاء 14 يناير 2025
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كتبت ـ نهى خورشيد:

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى مدربه الخاص.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مساء الإثنين صورة له من الجيم رفقة المدرب مع تعليق:"شكراً على كل حاجة بتعملها معايا".

ليعلق المدرب:"مجهودك وإصرارك وتركيزك زي ما إحنا يا حبيبي".

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إمام عاشور مدرب إمام عاشور الأهلي
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