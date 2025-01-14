"على أنغام يا ليالي".. زوجة الجزيري تعلق على انتهاء أزمته مع الزمالك

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كتبت ـ نهى خورشيد:

علقت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انتهاء أزمته الأخيرة مع القلعة البيضاء.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الإثنين صورة من أنباء انتهاء الأزمة على أنغام أغنية الألتراس "يا ليالي عودي تاني" مع تعليق:"مبروك".

يذكر أن إدارة الزمالك واجهت خلال الفترة الأخيرة أزمة سداد المستحقات المتأخرة الجزيري، ليتم الاتفاق على جدولتها وعودة اللاعب إلى مران الفريق وفقاً لما ذكره المحامي أنس بن ميم.

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