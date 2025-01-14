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"مرموش وصلاح".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

04:00 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

مرموش وصلاح

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تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة نستعرض أبرزها خلال السطور التالية بجانب القنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

09:30 ـ برينتفورد vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2.

09:30 ـ تشيلسي VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 3.

09:30 ـ وست هام VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.

10:00 - نوتنيجهام فورست VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

07:30 ـ هولشتاين كيل VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.

09:30 ـ آينتراخت فرانكفورت VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2

09:30 ـ باير ليفركوزن VS ماينز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.

09:30 ـ فولفسبورج VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

10:00 ـ أورنسي VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: SSC SPORT.

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقناة الناقلة

09:45 ـ باستيا VS نيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

07:30 ـ كومو VS ميلان ـ القناة الناقلة: Starz play App

09:45 ـ أتالانتا vs يوفنتوس ـ القناة الناقلة: Starz play App

مواعيد بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

06:30 ـ إيطاليا vs تونس ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

07:00 ـ فرنسا vs قطر ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

09:30 ـ الدنمارك vs الجزائر ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

09:30 ـ النمسا vs الكويت ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2

عمر مرموش محمد صلاح موعد مباراة ليفربول القادمة موعد مباراة مرموش القادمة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الألماني
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