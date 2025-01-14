"مرموش وصلاح".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
تُقام اليوم العديد من المباريات الهامة نستعرض أبرزها خلال السطور التالية بجانب القنوات الناقلة لها:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
09:30 ـ برينتفورد vs مانشستر سيتي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2.
09:30 ـ تشيلسي VS بورنموث ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 3.
09:30 ـ وست هام VS فولهام ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4.
10:00 - نوتنيجهام فورست VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
07:30 ـ هولشتاين كيل VS بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 5.
09:30 ـ آينتراخت فرانكفورت VS فرايبورج ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 2
09:30 ـ باير ليفركوزن VS ماينز ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6.
09:30 ـ فولفسبورج VS مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 3.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة
10:00 ـ أورنسي VS فالنسيا ـ القناة الناقلة: SSC SPORT.
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقناة الناقلة
09:45 ـ باستيا VS نيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD8.
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
07:30 ـ كومو VS ميلان ـ القناة الناقلة: Starz play App
09:45 ـ أتالانتا vs يوفنتوس ـ القناة الناقلة: Starz play App
مواعيد بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة
06:30 ـ إيطاليا vs تونس ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
07:00 ـ فرنسا vs قطر ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.
09:30 ـ الدنمارك vs الجزائر ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1
09:30 ـ النمسا vs الكويت ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2
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