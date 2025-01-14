"على أنغام يا ليالي".. زوجة الجزيري تعلق على انتهاء أزمته مع الزمالك

كتب - نهى خورشيد

احتفل مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق، بعيد ميلاد نجله "مالك".

ونشر زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة نجله مع رسالة:"كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي، ابني وأخويا وصاحبي وكل حاجة في الدنيا".

والجدير بالذكر أن مؤمن زكريا يعمل في الوقت الحالي، ضمن الجهاز الفني لنادي سموحة السكندرى بقيادة المدرب أحمد سامي.