هل ينجح المخطط؟.. الزمالك يبحث التخلص من لاعب جديد بعد عمر فرج

كتب- محمد خيري:

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل لاعب جديد، في الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل عن صفوف الزمالك بشكل رسمي، الفلسطيني عمر فرج، إلى نادي ديجرفورس السويدي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويبحث نادي الزمالك في الفترة الحالية، عن التخلص من عدة لاعبين، داخل القائمة، في مقدمتهما البولندي كونراد ميشالاك، الذي لم يقدم مردود جيد حتى الآن، منذ انضمامه للأبيض.

هل ينجح مخطط الزمالك للتخلص من اللاعب؟

البولندي كونراد ميشالاك، انضم لصفوف فريق الزمالك هذا الموسم، قادما من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ميشالاك لعب من نادي الزمالك حتى الآن 14 مباراة في جميع البطولات، ولم يحرز أي أهداف.

نادي الزمالك خاطب نادي أحد في أكثر من مناسبة، من أجل قطع إعارة اللاعب، ولكنه لم يصل إلى اتفاق في ذلك الشأن، خاصة وأن اللاعب له مستحقات متأخرة خاصة وانه يحصل خلال الموسم على 800 ألف دولار.

الزمالك يواصل مفاوضاته من أجل قطع إعارة اللاعب، بناء على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، الذي يرغب في ضم لاعب آخر في هذا المركز.

اقرأ أيضا:

"زملكاوي جدا جدا".. شوبير يتدخل في أزمة شكري سرحان وعمر متولي