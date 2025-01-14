"انشغال كهربا وغموض موقف وسام".. كولر في ورطة قبل مواجهة الجونة

كتب- محمد خيري:

أزمة جديدة يعاني منها السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، قبل مواجهة الجونة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الجونة، غدا الأربعاء، في الجولة الثامنة، من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بقيادة السويسري جروس، من أزمة في خط الهجوم، في ظل تعرض الفلسطيني وسام أبو علي لوعكة صحية، وعدم جاهزية محمود عبدالمنعم كهربا.

انشغال كهربا وغموض موقف وسام

وغاب وسام أبو علي، عن مران الفريق الأحمر أمس الثلاثاء، في ظل تعرضه لوعكة صحية، بعدما اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول إلى مطار القاهرة، مع بعثة الأهلي أول أمس الأحد من كوت ديفوار بعد مواجهة أستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة، ومازال موقفه غامض بشأن التواجد في مواجهة الغد أمام الجونة.

وفي المقابل، يعاني محمود كهربا من عدم الجاهزية، في ظل اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، وانشغاله بالعروض الخارجية ووجهته المقبلة، وتم استبعاده من رحلة كوت ديفوار الماضية لمواجهة أستاد أبيدجان.

وأيضا يعاني طاهر محمد طاهر، الذي يلجأ له كولر في بعض الأحيان، للعب في مركز المهاجم، للإصابة ويخوض فترة تأهيل في الوقت الحالي.

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