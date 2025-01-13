كتب- نهى خورشيد:

لا تخلو الرحلة دون وجود رفيق وفي، يتواجد معك بمختلف مواقف الحياة، وتجمع بينكم العديد من القصص والحكايات والذكريات التي لا تنسي.

ورغم علاقة فاروق جعفر نجم نادي الزمالك بالعديد من اللاعبين؛ إلا أنه أكد على قوة علاقته بحسن شحاته ووصفه "بنصفه".

وحكي جعفر لمصراوي في الفصل الثالث؛ عن أصدقائه خلال مرحلة الطفولة؛ وطبيعة علاقته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي...

أصدقاء فاروق جعفر في المدرسة من اللاعبين

وقال جعفر في تصريحات خاصة لمصراوي:"في الصف الثاني الثانوي، كنا ننزل أيام الخميس والجمعة للعب، كان معي في المدرسة مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل محمود الخطيب، وغانم سلطان، وعبدالعزيز عبدالشافي، ومصطفى يونس، وإكرامي الشحات، والخواجة، كنا مجموعة كبيرة في مدرسة مشتركة".

وأضاف:"ومن بيننا، كنت أنا والخطيب نُعتبر من العلامات التي لها مستقبلًا بارزاً في عالم كرة القدم، بيبو كان حبيبي وأخويا، وكنا دائمًا معًا، سواء في المدرسة أو في النادي".

وتابع ملك النص:"كان إكرامي حارس مرمى صغير السن لكنه متفوق، ومصطفى يونس كان لاعبًا جيدًا جدًا، بعد انضمامي للفريق الأول، بدأت ألعب مباريات مهمة، وذهبت مع منتخب القاهرة إلى البحرين وقطر".

وواصل حديثه:"عند عودتي، شاركت في مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، وسجلت هدفًا رائعًا ضد فريق كان يُعتبر من أقوى الفرق آنذاك بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا، هذا الأداء جعلني أُضم إلى المنتخب الوطني".

علاقة فاروق بالخطيب

عن علاقته بمحمود الخطيب قال:" علاقتي ببيبو كانت قوية جدًا "100% و 1000%" كنا أشقاء بالمعنى الحرفي، قضينا ثلاث سنوات جنبًا إلى جنب، ننام في نفس الغرفة، وسريري كان بجانب سريره".

وأكمل:" كنا نتعامل مع بعضنا البعض بكل محبة وصداقة، ولم يكن بيننا أي خلاف أو سوء تفاهم، حتى عندما كان الخطيب يعاني من مشاكل صحية، كنت دائمًا أتصل به وأطمئن عليه، لقد شاركنا كل تفاصيل حياتنا، وكان بالنسبة لي أكثر من أخ".

صداقة فاروق جعفر حسن شحاتة

وعن الأقرب له في حياته، يقول جعفر: "حسن شحاتة هو نصف روحي، وأنا نصفه نحن مثل التوأم، نتشارك في الأفكار، وطريقة الحديث، وإقناع الآخرين "ملناش في المشاكل وييجمعنا أن أنا مثلا لما بقول حاجة بقول الصح وهو كده زيي".

وأضاف:"حسن يمتلك تاريخًا حافلًا، فهو الوحيد الذي قاد مصر للفوز بثلاث بطولات أفريقية، نحن مرتبطان بشكل كبير، وكل منا يكمل الآخر، حسن هو صديقي وأخي، وأكن له كل الحب والاحترام".

وقال نصاً:" هو حبيبي وأخويا، وصاحبي وفعلا هو نصي حسن".

وفيما يتعلق بالعداوات مع اللاعبين الآخرين:"لم يكن لدي أي مشاكل مع أي لاعب، إذا كان هناك من يغضب مني، كنت أذهب إليه وأصالحه، لم أكن أحتفظ بأي ضغينة تجاه أي أحد، وكنت دائمًا أحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع".