"سنحسم الصفقة خلال 48 ساعة".. وجهة عربية مفاجئة لكهربا للرحيل عن الأهلي ـ خاص

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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال أحمد سعيد مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء العراقي، إنهم يرغبون في التعاقد مع جناح الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سعيد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"إدارة الزوراء ترى أهمية تواجد محمود كهربا في صفوف الفريق ولديها رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب".

وتابع مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء:"جددنا المفاوضات من أجل التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة".

وأتم سعيد تصريحاته بقوله:"ستتضح الأمور خلال الـ 48 ساعة القادمة حسب سير المفاوضات مع وكيل اللاعب بشأت المقابل المادي".

وارتبط اسم كهربا خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال لصفوف الاتحاد الليبي.

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