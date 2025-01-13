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"سنحسم الصفقة خلال 48 ساعة".. وجهة عربية مفاجئة لكهربا للرحيل عن الأهلي ـ خاص

11:01 م الإثنين 13 يناير 2025
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    محمود كهربا
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    كهربا وخالد مرتجي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 20 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
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    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور وكهربا
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    ياو أنور ضد كهربا
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    عمر كمال وكهربا
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_1
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    كهربا
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    محمود كهربا
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    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (3)
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري1_2
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري4_4
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال أحمد سعيد مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء العراقي، إنهم يرغبون في التعاقد مع جناح الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سعيد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"إدارة الزوراء ترى أهمية تواجد محمود كهربا في صفوف الفريق ولديها رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب".

وتابع مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء:"جددنا المفاوضات من أجل التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة".

وأتم سعيد تصريحاته بقوله:"ستتضح الأمور خلال الـ 48 ساعة القادمة حسب سير المفاوضات مع وكيل اللاعب بشأت المقابل المادي".

وارتبط اسم كهربا خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال لصفوف الاتحاد الليبي.

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