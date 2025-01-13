صافرة جابونية لمباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

"بكاء بسبب شارة الكابتن"... فاروق جعفر يروي معاناته مع الفقر وبدايته في

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالحكام الذين سيديرون مباراته أمام نظيره إنيمبا النيجيري.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري يوم الخميس المقبل الموافق 19 يناير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حكام مباراة الزمالك وإنيمبا

وأوضح الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن طاقم تحكيم جابوني سيقود المباراة؛ إذ سيكون الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة ويعاونه كلاً من الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو، بينما سيكون الجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً.

وسيكون الحكم التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر، بحسب البيان ذاته.

ترتيب الزمالك بالكونفدرالية

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط عن المصري الوصيف.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"بعد علاقة 30 عامًا".. جوارديولا ينفصل عن زوجته كريستينا سيرا