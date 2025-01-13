"الملك".. الأهلي يودع بيرسي تاو بعد انتقاله لقطر القطري

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كتب ـ نهى خورشيد:

ودّع الحساب الرسمي للنادي الأهلي، لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعد انتقاله إلى صفوف نادي قطر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلى عبر منصة "إكس" اليوم الإثنين:"شكرًا لك الملك بيرسي، ستكون دائمًا أحد أفراد عائلتنا".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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