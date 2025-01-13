لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

فياريال

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

0 2
14:30

مسار

الدوري الإيطالي

مونزا

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"يارب تبطل".. مشجع للزمالك يوجه رسالة مثيرة لإمام عاشور من الكعبة (فيديو)

08:41 م الإثنين 13 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت ـ نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي كرة القدم وهو ينتقد احتفال إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان إمام عاشور قد أثار الجدل باحتفاله بهدفه في مرمى سموحة بـ "بالونة" بيضاء ثم وضعها تحت قدمه.

وقال المشجع خلال مقطع الفيديو الذي ظهر به من أمام الكعبة:"الكابتن إمام عاشور أنت بتهين جمهور نادي الزمالك، بتنفخ بلونة بيضا وتحطها تحت الجزمة بتاعتك".

وأضاف:"على العموم أنت لو قصدك كدا وبتهين جمهور الزمالك، وناديك القديم اللي علمك يعني أيه كرة، ويعني أيه تمسك فلوس في إيدك، يارب تبطل كورة، وتكون عبرة لكل لاعب يهين نادي الزمالك".

ليعلق أحد الرواد عليه عبر منصة "إكس":"يا أخي حتى أبسط قواعد الأدب و أنت في حضرة الخالق سبحانه وتعالى وفي بيته أطهر بقاع الأرض أنك تستحي أن تخاطب غيره عز وجل، وأن لا يكون لديك وقت لما سواه ".

وأتم المشجع:"لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما يحترم قدسية المكان ويدعي لنفسه وللي بيحبهم بيدعي على واحد وعشان أيه كورة حاجة في قمة التفاهة".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

طارق حامد يُهنيء زميله أحمد سيد "زيزو"

مشجع للزمالك يدعي على إمام عاشور إمام عاشور احتفال إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الملك".. الأهلي يودع بيرسي تاو بعد انتقاله لقطر القطري

إعلان

إعلان

عاجل| "بطلب من مصر".. إسرائيل ستنسحب بالكامل من فيلادلفيا بالمرحلة الأولى