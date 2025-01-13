محامي الجزيري يكشف تطورًا مفاجئًا في أزمة اللاعب مع الزمالك

كتبت ـ نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشجعي كرة القدم وهو ينتقد احتفال إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان إمام عاشور قد أثار الجدل باحتفاله بهدفه في مرمى سموحة بـ "بالونة" بيضاء ثم وضعها تحت قدمه.

وقال المشجع خلال مقطع الفيديو الذي ظهر به من أمام الكعبة:"الكابتن إمام عاشور أنت بتهين جمهور نادي الزمالك، بتنفخ بلونة بيضا وتحطها تحت الجزمة بتاعتك".

وأضاف:"على العموم أنت لو قصدك كدا وبتهين جمهور الزمالك، وناديك القديم اللي علمك يعني أيه كرة، ويعني أيه تمسك فلوس في إيدك، يارب تبطل كورة، وتكون عبرة لكل لاعب يهين نادي الزمالك".

ليعلق أحد الرواد عليه عبر منصة "إكس":"يا أخي حتى أبسط قواعد الأدب و أنت في حضرة الخالق سبحانه وتعالى وفي بيته أطهر بقاع الأرض أنك تستحي أن تخاطب غيره عز وجل، وأن لا يكون لديك وقت لما سواه ".

وأتم المشجع:"لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما يحترم قدسية المكان ويدعي لنفسه وللي بيحبهم بيدعي على واحد وعشان أيه كورة حاجة في قمة التفاهة".

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