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طارق حامد يُهنيء زميله أحمد سيد "زيزو"

08:16 م الإثنين 13 يناير 2025

طارق حامد

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كتب ـ محمد الميموني:

هنأ لاعب نادي ضمك السعودي، طارق حامد، زميله السابق بنادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" بمناسبة عيد ميلاده.

تهنأة طارق حامد لزيزو

ونشر طارق حامد صورة تجمعه بزيزو بقميص المنتخب، مُذيلاً إياها بتعليق:"كل سنة وأنت طيب".

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

ويستعد زيزو للظهور مع الزمالك أمام نظيره حرس الحدود يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز 16 برصيد 6 نقاط.

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