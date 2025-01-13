"تزامناً مع يوم ميلاده".. نجم الزمالك السابق يحتفل بعقد قرانه (صور)

محامي الجزيري يكشف تطورًا مفاجئًا في أزمة اللاعب مع الزمالك

"يارب تبطل".. مشجع للزمالك يوجه رسالة مثيرة لإمام عاشور من الكعبة (فيديو)

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة جلسة اليوم الإثنين مع المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم.

سبب أزمة هاني أبو ريدة وحسام حسن

وهي الجلسة الأولى التي تجمعهما علانية بعد أزمة التصريحات التي أطلقها المدير الفني للمنتخب حسام حسن، لمزيد من التفاصيل ومعرفة رد هاني أبو ريدة.. اضغط هنا

سبب اجتماع هاني أبو ريدة بحسام وإبراهيم حسن

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي نشره عقب الجلسة، أنها جاءت لمناقشة استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم 2026 و التأكيد على دعم و توفير كل متطلبات المنتخب في الفترة المقبلة للتأهل لكأس العالم 2026، والتحضير للبطولات المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة و محمد أبو حسين أعضاء مجلس الإدارة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"تم تأجيلها بسبب الطقس".. الكشف عن الموعد الجديد لمباراة إيفرتون وليفربول