الزمالك يستقر على رحيل لاعب أجنبي جديد.. ومفاضلة بين عرضين

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كتبت ـ نهى خورشيد:

احتفل سيد محمد نيمار لاعب خط وسط البنك الأهلي الحالي والزمالك الأسبق بعقد قرانه على فتاة تدعي "رحاب أيمن".

ونشر نيمار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام" صورة من احتفاله بعيد ميلادها .

وأتبع نيمار الذي احتفل بعيد ميلاده يوم أمس 12 يناير بصورة من عقد قرانه على أنغام أغنية "حلم سنين" لتامر حسني مع تعليق:"ربنا يخليكي ليا العمر كله ويباركلي فيكي ياروحي يارب".

يذكر أن سيد نيمار قد رحلّ عن صفوف الزمالك بعد خروجه من حسابات جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك، لينضم بعدها إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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