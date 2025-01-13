بعثة طائرة الزمالك تطير إلى قطر للمشاركة في هذه البطولة

كتب- محمد خيري:

تطير بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى قطر، في التاسعة صباح غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، رامي نصوحي عضو المجلس مهمة برئاسة بعثة الأبيض في قطر.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:

"أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك ".

والجدير بالذكر، أن "طائرة الزمالك" تتواجد في المجموعة الثانية بجانب فرق: " السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، أحمد شعلان مديراً إدارياً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد سالم مخططاً للأحمال، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

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