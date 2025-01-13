بتواجد 8 محترفين.. مواعيد مباريات منتخب مصر لليد في بطولة العالم

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كتب - محمد عبد الهادي:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، تحت قيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس باستور، لخوض مهمة جديدة عندما يشارك في بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة التي تضم كل من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويأتي جدول مباريات مصر كالتالي:

15 يناير: مصر X الأرجنتين (7 مساءً بتوقيت القاهرة)

17 يناير: مصر X البحرين (7 مساءً بتوقيت القاهرة)

19 يناير: مصر X كرواتيا (9:30 مساءً بتوقيت القاهرة)

جدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر لكرة اليد التي اعلنها المدرب الإسباني، ضمت 8 محترفين وجاءت كالتالي:

مركز حراس المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

مركز جناح ايسر: أحمد هشام سيسا - بلال إبراهيم.

مركز ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل.

مركز صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني فوكس.

مركز ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

مركز جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

مركز الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.