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الزمالك يستقر على رحيل لاعب أجنبي جديد.. ومفاضلة بين عرضين

03:12 م الإثنين 13 يناير 2025
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    استقبال سيدي نداي في ليبيا_1
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    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
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    سيدي نداي
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    السنغالي سيدي مطر نداي
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    سيدي مطر نداي
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كتب- محمد خيري:

استقر نادي الزمالك على رحيل السنغالي سيدي نداي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للإعارة من أجل مشاركته في المباريات.

وعاد سيدي نداي إلى القاهرة اليوم، للانتظام في تدريبات الزمالك، بعد قضاء إجازة في بلاده خلال الفترة الماضية.

وأوضح مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن هناك استقرار على إعارة سيدي نداي في الفترة الحالية، لحصوله على فرصة للمشاركة في المباريات، بناء على رغبة السويسري كريستيان جروس.

وأضاف المصدر، أن هناك عرضان من أندية المصرية للاتصالات والترسانة، لاستعارة اللاعب، ويتم المفاضلة بينهما في الوقت الحالي.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك تعاقد مع سيدي نداي، مطلع الموسم الحالي، لمدة 5 مواسم، في صفقة انتقال حر.

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