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كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الجونة

02:28 م الإثنين 13 يناير 2025
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    عمر الساعي
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    عمرو السولية
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    محمد هاني وكهربا
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    حراس الأهلي مع ميشي يانكون
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    أفشة
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    حمزة علاء ومصطفى مخلوف
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    محمد رمضان مدير كرة الأهلي
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    أفشة وكهربا
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    عمرو السولية (2)
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    يوسف أيمن
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    تدريبات الأهلي (2)
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    طاهر محمد طاهر
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    إمام عاشور
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    علي معلول وعمرو السولية
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    تدريبات الأهلي (3)
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    الشناوي وشوبير
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    كريم نيدفيد
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    كريم الدبيس
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين الاربعاء المقبل ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد المدير الفني، مارسيل كولر، اجتماعا مع الجهاز المعاون من أجل وضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، بسبب ‏رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبو الشباب حمزة عبدالكريم ومحمد ‏أحمد شيبا وهشام الحداد.‏

وخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم‎ الإثنين.

وأوضح طبيب الفريق، أحمد جاب الله، أن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة.‏‎

وأضاف جاب الله أن حالة اللاعب في تحسن مستمر وسوف يخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأربعاء، في السابعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎.

تدريبات الأهلي أكرم توفيق أخبار الأهلي الأهلي الأهلي والجونة
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