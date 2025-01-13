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"بعد التمرد والانقطاع".. تطورات جديدة بشأن مصير الجزيري مع الزمالك

01:57 م الإثنين 13 يناير 2025
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كتب- محمد خيري:

اقتربت انتهاء أزمة التونسي سيف الجزيري، مع نادي الزمالك، التي نشبت مؤخرا بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وشهدت الفترة الماضية، تمرد سيف الجزيري، وانقطاعه عن التدريبات، والتهديد بفسخ عقده، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن هناك انفراجة في أزمة سيف الجزيري، حيث عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي وتم الوصول لاتفاق بين الطرفين لجدولة المستحقات المتأخرة.

وأو المصدر، أن الجزيري ينتظر الصيغة النهائية للاتفاق مع رئيس الزمالك، قبل اتخاذ القرار النهائي بعدم تقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي، والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

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