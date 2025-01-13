الخطيب حسمها.. مصدر يكشف تطورات مصير معلول في الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

تداولت أنباء خلال الأيام الماضية تشير إلى رحيل علي معلول عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أنه لا صحة لتلك الأنباء المتداولة، حيث قرر النادي الأهلي استكمال مشوار علي معلول داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي استقر على قيد الظهير الأيسر التونسي خلال شهر يناير الجاري، تحديدا بعد إصابة يحيى عطية الله.

وقال المصدر إن الأهلي سينتظر حتى نهاية شهر يناير من أجل تسجيل علي معلول، بعد طلب كولر رؤوية اللاعب بعد عودته من الإصابة.

وأضاف المصدر أنه تم عرض يحيى عطية الله على كونسلتو طبي، مما أوضح أن مدة غيابه ستصل إلى 8 أسابيع قبل العودة للملعب.

واختتم المصدر أن محمود الخطيب كان قد أصر على قيد علي معلول، وهو ما جاء عكس رغبة مارسيل كولر الذي بدأ في الاقتناع بالفكرة بعد كثرة الإصابات.

يُذكر أن علي معلول تخلص من إصابته في وتر أكيليس التي تعرض لها يوم 19 مايو 2024، في مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

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