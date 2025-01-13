الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية

كتب - محمد القرش:

خضع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان ‏الأخيرة في دوري الأبطال.‏‎ ‎

وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة.‏‎

واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويلاقي الأهلي نظيره الجونة في تمام الساعة السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎.

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