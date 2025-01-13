الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية
كتب - محمد القرش:
خضع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ أن مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان الأخيرة في دوري الأبطال.
وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار الكدمة.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويلاقي الأهلي نظيره الجونة في تمام الساعة السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك: