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تفاصيل عودة بعثة بيراميدز بعد أزمة الطائرة

11:25 ص الإثنين 13 يناير 2025
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    عودة بعثة بيراميدز
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    عودة فريق بيراميدز_1
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    ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز
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    هاني سعيد يعود مع بعثة بيراميدز
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    بعثة بيراميدز تعود
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    بعقة بيراميدز تعود للقاهرة
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كتب- محمد خيري:

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من أنجولا، بعد الأزمة الطارئة التي حدثت للبعثة في أنجولا، واضطرارها للعودة إلى لواندا عقب السفر بساعتين بسبب تقلبات جوية ومطبات أحدثت حالات إغماء في صفوف البعثة.

وعادت البعثة على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة 9 ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو في نيجيريا.

وتأكدت سلامة جميع أفراد بعثة بيراميدز بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، وعادوا جميعا برفقة البعثة.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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بعثة بيراميدز تعود إلى القاهرة فريق نادي بيراميدز أنجولا
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