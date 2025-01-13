"متمسكين بيك".. تفاصيل مكالمة الخطيب المفاجئة لـ أكرم توفيق

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكالمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعب أكرم توفيق قبل مباراة ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه عبر قناة المحور، إن محمود الخطيب تواصل هاتفيًا مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي قبل مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان وطلب منه التجديد مع الفريق.

وأضاف، أن رئيس النادي الأهلي قال لـ أكرم توفيق أنه لاعب كبير والأهلي متمسك به وبالتجديد له، كما أن اللاعب شرح كل التفاصيل الخاصة بتجديد العقد وما حدث في جلسته مع محمد رمضان المدير الرياضي.

واختتم حديثه، أن الخطيب أخبر اللاعب بوجود جلسة جديدة عقب مباراة الجونة في الدوري لحسم ملف تجديده وأكد له تمسكه به وبالتجديد له.

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