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"متمسكين بيك".. تفاصيل مكالمة الخطيب المفاجئة لـ أكرم توفيق

11:15 ص الإثنين 13 يناير 2025
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    احتفال محمود كهربا مع أكرم توفيق بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري_5
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق وعمرو السولية
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    أكرم توفيق من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (1)
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    أكرم توفيق من تدريب الأهلي (2)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل مكالمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاعب أكرم توفيق قبل مباراة ستاد أبيدجان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه عبر قناة المحور، إن محمود الخطيب تواصل هاتفيًا مع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي قبل مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان وطلب منه التجديد مع الفريق.

وأضاف، أن رئيس النادي الأهلي قال لـ أكرم توفيق أنه لاعب كبير والأهلي متمسك به وبالتجديد له، كما أن اللاعب شرح كل التفاصيل الخاصة بتجديد العقد وما حدث في جلسته مع محمد رمضان المدير الرياضي.

واختتم حديثه، أن الخطيب أخبر اللاعب بوجود جلسة جديدة عقب مباراة الجونة في الدوري لحسم ملف تجديده وأكد له تمسكه به وبالتجديد له.

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الخطيب أكرم توفيق أخبار الأهلي النادي الأهلي خالد الخندور محمود الخطيب
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