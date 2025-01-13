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بعد التأهل الأفريقي.. قرار من جروس قبل مواجهة حرس الحدود بالدوري

10:15 ص الإثنين 13 يناير 2025

كريستيان جروس من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وب

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كتب- محمد خيري:

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي ، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.

الزمالك جروس حرس الحدود فريق الزمالك الكونفدرالية
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