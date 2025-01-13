185 دقيقة فقط.. ماذا قدم عمر فرج مع الزمالك بعد رحيله رسميا

"على سبيل الإعارة".. عمر فرج يعلن رحيله عن الزمالك

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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي ديجرفورس السويدي، التعاقد بشكل رسمي مع الفلسطيني عمر فرج، لاعب فريق الزمالك، انتقاله علي سبيل الإعارة إلى حتى نهاية الموسم الجاري.

عمر فرج انتقل لنادي الزمالك مع بداية الموسم الحالي، من الدوري السعودي بعقد لمدة 4 مواسم، ولكنه لم يحصل على فرصته ولم يشارك بشكل أساسي في المباريات.

السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، وافق على رحيل اللاعب من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات ومن ثم العودة مرة أخرى.

ماذا قدم عمر فرج مع الزمالك؟

لعب عمر فرج 5 مباريات فقط مع الزمالك منذ انضمامه، بواقع 185 دقيقة، في البطولات المختلفة.

أحرز عمر فرج هدف واحد فقط للزمالك طوال مشواره، ولم يساهم في أي تمريرة حاسمة.