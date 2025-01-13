"مرافقة جيرارد أم حلم المونديال مع الزمالك".. زيزو إلى أين؟

185 دقيقة فقط.. ماذا قدم عمر فرج مع الزمالك بعد رحيله رسميا

كتب- محمد خيري:

مازال موقف أحمد سيد زيزو، غامض حتى الآن، في ظل المغريات المادية التي تقدم له للرحيل من الزمالك، ومساعي الأبيض لتجديد عقده.

عقد زيزو ينتهي مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

زيزو لعب مع الزمالك في الموسم الحالي، 16 مباراة بواقع 1396 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

هل يرافق زيزو جيرارد

وكشف العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية، دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات قوية لضم أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك، بطلب من الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق، الذي له تصريح سابق أنه يعرف زيزو جيدا وسأل عنه النجم المصري محمد صلاح.

التقارير أكدت أن نادي الاتفاق، مستعد لدفع مبلغ مليون ونصف دولار للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وضع بند الشراء النهائي بقيمة 3 ملايين دولار، حال تجديد اللاعب مع الأبيض.

حلم المونديال مع الزمالك

وفي المقبل، الزمالك يبحث بكل قوة تجديد عقد اللاعب، في ظل الصعوبات الشديدة، خاصة مع المغريات المادية التي تقدم للاعب من الأندية الخارجية.

اللاعب ووالده أكدا في تصريحات سابقة عن رغبتهم في الاستمرار داخل نادي الزمالك، وعدم الرحيل، والتجديد ولكن مع الوصول لاتفاق مادي يرضي الطرفين.

زيزو تحدث من قبل، أنه يحلم بالتتويج مع نادي الزمالك، ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تشهد الساعات المقبلة حسم مصير اللاعب سواء بالرحيل أو البقاء.