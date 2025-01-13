185 دقيقة فقط.. ماذا قدم عمر فرج مع الزمالك بعد رحيله رسميا

كتب - مصطفى الجريتلي:

"حسين يا لبيب صحي النوم يناير عدى منه 12 يوم".. كانت هذه الجملة ضمن عدة رسائل وجهتها جماهير الزمالك التي حضرت مباراة فريقها أمام نظيره بلاك بولز الموزمبيقي مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وتسود العلاقة بين جماهير الزمالك ومجلس إدارة ناديها حالة من التوتر في ظل عدم تدعيم صفوف فريق كرة القدم رجال بصفقات وكذلك عدم جودة عدد من الصفقات الشتوية وهو الأمر الذي وضع مجلس إدارة الزمالك في حرج.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 3 لاعبين وضعوا الزمالك في حرج

عمر فرج

الزمالك ضم المهاجم الفلسطيني عمر فرج خلال الانتقالات الشتوية الماضية لتعزيز خط هجومه.

ولكن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً لم يظهر بالمستوى المنتظر منه؛ إذ شارك مع الفريق بـ 5 مباريات بواقع 183 دقيقة لعب صنع خلالها هدفًا.

وكانت هي أربعة أشهر كافية حتى خرج اللاعب على سبيل الإعارة لنادي ديجرفورس السويدي.

كونراد ميشالاك

الأمر ذاته بالنسبة للجناح البولندي ميشالاك الذي انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية ذاتها ولكنه كان مُعاراً من نادي أحد السعودي.

ويواجه اللاعب صاحب الـ 27 عاماً انتقادات عديدة من قبل جماهير نادي الزمالك التي أصبحت ترغب في رحيله؛ كونه لم يضف للفريق المنتظر منه.

اللاعب شارك مع الزمالك في 13 مباراة صنع خلالها هدفين.

زياد كمال

وسبقهما صفقة ولكنها مصرية وضعت مجلس إدارة الزمالك في حرج وهي التعاقد مع اللاعب زياد كمال قادمًا من إنبي لمدة موسمين ونصف الموسم بداية من يناير 2024.

وشارك اللاعب صاحب الـ 23 عاماً منذ قدومه للزمالك بـ 20 مباراة بمختلف المسابقات لم يُسجل أو يصنع بل يحصل نادي إنبي على امتيازات مالية مع حصول الزمالك على كل بطولة وهو ما أثار غضب الجماهير ووضع المجلس في حرج دفعه للتواصل مع نادي إنبي لقطع إعارة اللاعب الذي ينشط في مركز خط الوسط.