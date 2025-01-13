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عاش أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أوقات صعبة وعصيبة خلال الساعات الماضية خلال رحلة العودة إلى مصر، بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي، في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وكان بيراميدز، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق ساجرادا الأنجولي، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بداية الأزمة الخاصة بطائرة فريق بيراميدز

وبدأت أزمة فريق بيراميدز، حينما اضطرت بعثة الفريق إلى العودة إلى مطار لوندا بأنجولا، بعد ساعتين من الإقلاع للعودة إلى القاهرة، بسبب التقلبات الجوية ومواجهة مطبات جوية عنيفة، هبوط الضغط الجوي في الكابينة، مما أدى إلى تعرض بعض أعضاء البعثة للإغماء.

وعادت بعثة فريق بيراميدز لكرة القدم، إلى مطار لوندا بأنجولا بعد ساعتين من الإقلاع في طريق العودة إلى القاهرة، لعلاج بعض أفراد وأعضاء البعثة المصابين وكذلك الاطمئنان على الطائرة، وسمحت السلطات الأنجولية لبعثة بيراميدز بدخول البلاد دون تأشيرات.

استجابة وزارة الشباب والرياضة والتدخل لحل أزمة بيراميدز

وسرعان ما استجابت وزارة الشباب والرياضة المصرية للأزمة التي تعرضت لها بعثة نادي بيراميدز، حيث كلف وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمتابعة تطورات هذه الأزمة والتأكد من سلامة أفراد البعثة وتقديم الدعم اللازم، في إطار الحفاظ على سلامة الفريق وكافة أفراد البعثة.

كما أكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الشاذلي، علي متابعة الوزير لكافة المستجدات الخاصة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة وذلك بعدما اطمأن على الحالة الصحية لجميع أعضاء الفريق والإجراءات اللاحقة للمتابعة.

عودة بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة

ومن المنتظر إلى تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما غادرت البعثة أنجولا منذ أكثر من 5 ساعات في طريقها للعودة إلى القاهرة.

وتستغرق رحلة عودة فريق بيراميدز من أنجولا إلى القاهرة ما يقرب من 10 ساعات، على أن تتوقف الرحلة ترانزيت في تنزانيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وضمن بيراميدز التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب فريق ساجرادا الأنجولي، بنتيجة هدف دون مقابل يوم السبت الماضي.

ويشارك فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلاً من: "الترجي التونسي، ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي".

وجاء ترتيب مجموعة بيراميدز كالتالي:

1- الترجي.. 5 مباريات.. 10 نقاط.

2- بيراميدز 5 مباريات.. 10 نقاط.

3- ساجرادا.. 5 مباريات.. 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي.. 5 مباريات.. نقطتين.