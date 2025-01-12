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بعد الفوز بثلاثية.. نجم الزمالك يتابع كلاسيكو السوبر الإسباني

10:49 م الأحد 12 يناير 2025

ناصر ماهر

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كتب - نهى خورشيد

يتابع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد انتهاء مشاركته مع الأبيض أمام بلاك بولز في كأس الكونفيدرالية.

ونشر ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من متابعته السوبر الإسباني، بعد عودته للمنزل.

وكان الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد انتهى بتقدم الفريق الكتالوني برباعية مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

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ناصر ماهر ريال مدريد برشلونة
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