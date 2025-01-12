أول قرار من جروس بعد فوز الزمالك على بلاك بولز بثلاثية

كتب - يوسف محمد:

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، منح لاعبي الفارس الأبيض راحة من التدريبات الجماعية غدًا الإثنين، بعد الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثية.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري المصري.

وحسم نادي الزمالك التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية برصيد 11 نقطة.

أقرأ أيضًا:

"لحسم الصدارة".. موعد مباراة الأهلى وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا