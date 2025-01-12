أول تعليق من حسام أشرف لاعب الزمالك بعد ثنائيته في مرمى بلاك بولز

كتب - يوسف محمد:

أعرب حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه رفقة الفارس الأبيض، في البطولات الأفريقية خلال مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية.

ونجح حسام أشرف في تسجيل ثنائية، في شباك فريق بلاك بولز الموزمبيقي، ليقود الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة متصدرًا للمجموعة الثالثة.

وقال حسام أشرف في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس" بعد نهاية المباراة: "حرصت على الاحتفال مع جماهير الزمالك، لأنه يدعمني بشكل مستمر في الأوقات الصعبة، سعيد بتسجيل أول أهدافي مع الفريق في الكونفدرالية وهذا شرف كبير لي".

وأضاف: "الزمالك يرغب في تحقيق الفوز بشكل مستمر، وهدفنا تحقيق الفوز على إنييمبا في المباراة المقبلة، على الرغم من ضمان الصعود في صدارة المجموعة".

واختتم أشرف تصريحاته: "أهدي الهدفين للمدير الفني كريستيان جروس، لثقته الكبيرة بي وكذلك لشقيقتي وأتمنى أن يدعو لها الجميع بالشفاء".

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري".

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