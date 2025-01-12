تصريحات جروس عن ثلاثية بلاك بولز واستعداداته للمباريات المقبلة

كتب - محمد خيري

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه استحق الفوز بعد السيطرة على أغلب مجريات المباراة، معربًا عن سعادته بتسجيل الهدف في بداية اللقاء واستغلال الفرص المتاحة.

وقال جروس في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة : "ننتظر انتهاء الجولة الأخيرة لمشاهدة القرعة ومعرفة الفريق المنافس".

وأضاف:" تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، للتركيز على تنفيذ بعض الجمل وتصحيح الأخطاء بهدوء ودون انفعال، وسأشاهد الهدف الذي دخل مرمانا لمعرفة الخطأ بكل هدوء".

وعن الصفقات الجديدة وفترة الانتقالات، أوضح المدرب أنه لا يملك شيئًا ليقوله حاليًا، مشيرًا إلى صعوبة التوقيع مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب ضيق الوقت وضغوط المباريات، مؤكداً أن تركيزه منصب على المباراة المقبلة يوم الخميس.

كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالهدف الذي سجله الفريق واستمرار تألق اللاعبين، مشددًا على العمل بكل قوة مع جميع اللاعبين في الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى أن تغيير حسام أشرف كان بهدف إراحته نظرًا لضغوط المباريات.

وأختتم حديثه:"مشاركة بنتايك جاءت لتجربته بعد فترة طويلة من الغياب واستغلال قلة العناصر المتاحة، والتغييرات قد تكون قليلة في المباريات المقبلة".