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أول تعليق من إمام عاشور على أول هاتريك مع الأهلي

09:19 م الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يتسلم كرة الهاتريك (2)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور يحتفل بالهاترك
  • عرض 9 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
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علق إمام عاشور نجم الأهلي الحالي على إحرازه ثلاثة أهداف في مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان التي أقيمت أمس ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكتب إمام عاشور على في منشور على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات: "الحمد لله على أول هاتريك ليا في تاريخي ومع النادي الأهلي والحمد لله على الفوز".

وشارك إمام صور احتفاله بإحارز ثلاثة أهداف.

وعلق نجوم النادي الأهلي على منشور عاشور، حيث وضع أفشة ثلاث قلوب حمراء، وعلق محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي الحالي رمز قلب وتصفيق، كمال تفاعل جمهور عاشور بتعليقات: "الأسد واحد بس"، وعلق آخر: "الجاي أكتر وبطولات وأهداف"، "أسد يا أخويا".

يذكر أن النادي الأهلي فاز على نادي أبيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هاتريك إمام عاشور محمد مجدي أفشة محمد عبد المنعم الأهلي
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