"صحي النوم يالبيب".. هتافات نارية من جمهور الزمالك إلى حسين لبيب لهذا السبب

"بعد الفوز على بلاك بولز".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

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كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير الزمالك، التي تواجدت في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم الفريق خلال مباراة بلاك بولز الموزمبيقي، بتوجيه رسالة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بشأن احتياج الفريق لعقد صفقات في يناير الحالي.

ورددت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، هتاف: "حسين يا لبيب صحي النوم يناير عدى منه 12 يوم".

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على حساب نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 11 في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية، يضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، فيما توقف رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

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