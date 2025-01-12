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"خليها تربية".. رسالة قوية من جماهير الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة

07:48 م الأحد 12 يناير 2025

جماهير نادي الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولى"، لمتابعة العديد من الرسائل خلال مباراة فريقها أمام بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا.

ووفقًا لمراسل مصراوي، في مدرجات "ستاد القاهرة"، فإن جماهير الأبيض رددت هتاف: "

لسه مصمم أنه يتصيت، يرجع يشتكي على الفيس ويعيط، خدوا يا حافظ عقل فيه خدوا البيت خليها تربيه".

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره فريق بلاك بولز النيجيري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري".

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جماهير الزمالك ستاد القاهرة الدولى بلاك بولز الموزمبيقي كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك وبلاك بلوز
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