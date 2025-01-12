مصدر يكشف حقيقة وجود أزمة في قمصان لاعبي نادي الزمالك

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض، بقمصان مقلدة خلال مباراة الفريق أمام بلاك بولز بالكونفدرالية.

ويلاقي الزمالك حاليًا نظيره فريق بلاك بولز النيجيري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاتفاق بين الزمالك والشركة المسئولة عن تدوير ملابس الفريق، منذ بداية التعاقد هو أن يرتدي الفارس الأبيض، قميص محددة لبطولة الدوري وقميص أخر للبطولات الافريقية التي يخوضها الزمالك".

وأضاف: "بداية هذا الأمر، كانت من مباراة السوبر الأفريقي وهو ما حدث بالفعل، وذلك لأغراض تسويقية خاصة بشركة الملابس".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كلاً من: "بلاك بولز الموزمبيقي، المصري البورسعيدي وإنييمبا النيجيري".

أقرأ أيضًا:

"لحسم الصدارة".. موعد مباراة الأهلى وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا



