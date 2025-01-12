الزمالك يحسم موقفه النهائي من رحيل مهاجمه

كتب - محمد خيري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن قرار إدارة القلعة البيضاء بشأن النجم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الكروي.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة القلعة البيضاء وافقت على إعارة فرج إلى نادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن هذه الموافقة جاءت بعد إعطاء الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس الضوء الأخضر للإدارة.

ويخوض الفريق الكروي بنادي الزمالك حالياً مواجهة أمام فريق بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا.