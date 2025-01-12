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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، نظيره إنيمبا النيجيري اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي وحسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو وخالد الغندور.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف و محمد الشامي.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من صلاح محسن لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 8: محمد هاشم يحرز الهدف الأول للمصري البورسعيدي.

الدقيقة 13: تسديدة من محمود حمادة لاعب المصري، لكنها تحرج إلى ركلة ركينة بعد أن تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 15: خطأ في منتصف الملعب لصالح المصري البورسعيدي.

الدقيقة 26: تسديدة من لاعب إنييمبا النيجيري، من داخل منطقة الجزاء ولكنها ترتطم بالشباك الخارجية لمرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 32: تبديل اضطراري للمصري البورسعيدي، بخروج أمادو تدجيسكو للإصابة ودخول محمد مخلوف.

الدقيقة 35: عرضية من محمد الشامي لاعب المصري ولكنها تخرج إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 40: خطأ لصالح إييمبا في منتصف الملعب.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 47: إيفاني يحرز هدف التعادل لصالح إنييمبا النيجيري.