"بذلت مجهودًا كبيرًا".. أول تعليق من محمد هاني على عودته للمشاركة مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

صالح جمعة، أحد أبرز المواهب في كرة القدم المصرية في العقد الأخير، يمتلك قصة ملهمة مليئة بالصعوبات والانتصارات، بعدما بدء رحلته من الصفر وصولاً للنجومية والتألق.

نشأة صالح جمعة وسط عائلة كروية

وُلد في 1 أغسطس 1993 في مدينة العريش بمحافظة سيناء، منذ صغره، أظهر موهبة فذة في كرة القدم، حيث ولد في عائلة كروية.

يمتلك صالح جمعة أخوين، الأول عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك السابق، والأصغر عبدالرحمن يلعب في ناشئين الزمالك أيضًا.

وانضم صالح جمعة منذ صغره إلى أكاديمية نادي إنبي، حيث بدأ رحلته الكروية مع الفريق البترولي وانضم من خلاله للمنتخب الأولمبي وشارك مع الفريق البترولي في 26 مباراة سجل هدف وصنع هدفين.

تألق صالح جمعة مع منتخب الشباب

كان تألقه الحقيقي مع منتخب مصر للشباب، حيث لعب دورًا محوريًا في فوز المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013 وتأهلهم لكأس العالم للشباب.

انتقال صالح جمعة إلى أوروبا

بعد نجاحه مع المنتخب، تلقى عروضًا أوروبية، وانتقل إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي في تجربة قصيرة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وشارك صالح جمعة مع ناسيونال ماديرا في 46 مباراة، سجل هدفين وصنع 7 أهداف.

صالح جمعة يبدأ رحلة جديدة مع الأهلي

وفي عام 2015، انضم صالح جمعة إلى النادي الأهلي، حيث توقع الجميع أن يكون واحدًا من نجوم الفريق، ولكنه خالف التوقعات بعدما لم يقدم ثلث مستواه.

وقضى صالح جمعة مع الأهلي خمس سنوات ونصف، ويمتلك 11 بطولة بقميص الأهلى، منها 5 دوري ممتاز وبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري فى 4 مناسبات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وإجمالياً شارك صالح جمعة مع الأهلي في 72 مباراة، سجل 12 هدفًا وصنع 13.

محطات في مسيرة صالح جمعة

انتقل للفيصلي السعودي على سبيل الإعارة لكنه عاد وفسخ تعاقده بعدما لعب معهم 11 مباراة صنع فيهم 4 أهداف فقط.

وانتقل صالح بعد ذلك إلى سيراميكا كليوباترا وشارك معهم في 31 مباراة، سجل هدف وصنع 5، كما انضم اللاعب لصفوف الإسماعيلي، حيث شارك في 18 مباراة، صنع خلالهم 3 أهداف.

وانتقل من صفوف الإسماعيلي إلى الكرخ العراقي، ولكن رحلته لم تدم بعدما تعرض للإيقاف لمدة 6 شهور بسبب تجاوزه في حق حكم إحدى المباريات بعد أسابيع من انضمامه للفريق.

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