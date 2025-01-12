بعد حادثة الطائرة.. الرابطة تدرس تأجيل مباراة بيراميدز وغزل المحلة

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كتب ـ أحمد عبد الباسط:

قال مصدر إن رابطة الأندية المصرية المحترفة تدرس تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن تفكير الرابطة في تأجيل المباراة تأتي بعد أزمة طائرة بيراميدز التي تعرض لها الفريق في أنجولا عقب مباراة ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأوضح المصدر ذاته أن رابطة الأندية ستطمئن على بعثة بيراميدز أولًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن مباراة غزل المحلة ولكن الآن تدرس تأجيل مباراة بيراميدز أمام غزل المحلة إذا تطلب الموقف.

ونوه المصدر إلى أن هناك ظروف طارئة تؤدي إلى تأجيل مباراة أي فريق في الدوري وهو ما ينطبق على بيراميدز؛ خاصة وأن الأزمة التي تعرض لها الفريق ليست سهلة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

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